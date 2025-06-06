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15:21, 6 июня 2025Силовые структуры

Напавший на полицейского в Москве американец вышел из психбольницы и уехал из России

ТАСС: Американец Татер после лечения в психбольнице уехал из России
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Гражданин США Джозеф Татер, направленный столичным судом на принудительное лечение в психбольницу после нападения на полицейского в Москве, уехал из России. Об этом сообщает ТАСС.

Американец выписался из столичной клиники и покинул территорию России.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Татер ругался и вел себя агрессивно в московском отеле. Персонал вызвал полицию, которая увезла американца в отдел внутренних дел. Там он хватал силовиков и отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность.

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 15 суток. Однако позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В апреле 2025 года судья согласилась с просьбой прокуратуры поместить американца в психбольницу и освободить его от наказания за нападение на представителя власти.

Процесс проходил в закрытом режиме, чтобы соблюсти врачебную тайну. Защита обжаловала решение суда о направлении Татера в психбольницу.

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