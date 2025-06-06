Названы общие интересы России и США в отношении Украины

Политолог Копатько об интересах РФ и США: Изучают возможность замены Зеленского

США, вероятно, изучают возможность замены президента Украины Владимира Зеленского на фигуру более сговорчивую и менее склонную к эскалации ради сомнительных военных целей. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

По словам эксперта, Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с РФ и всерьез обеспокоены ситуацией, когда Киев действует все более независимо, пытаясь втянуть Запад в прямое военное столкновение. «Однако удары по стратегическим объектам, включая элементы ядерной триады, демонстрируют, что этот сценарий не исключен полностью», — отметил он.

Политолог пояснил, что именно поэтому Вашингтон нацелен на замену Зеленского. Копатько назвал смену украинского лидера общим интересом России и США. «В этом контексте у России и США появляется шанс договориться, чтобы избежать худшего. И прямые переговоры с Украиной — часть этого процесса», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп недоволен как президентом России Владимиром Путиным, так и главой Украины Владимиром Зеленским, однако к украинскому лидеру он испытывает особенную враждебность. По словам советников главы Белого дома, американский президент неоднократно называл Зеленского «плохим парнем», который подталкивает мир к ядерной войне. При этом Трамп «более почтительно» относится к Путину, хотя иногда и выражает свое разочарование.