Политолог Родионов: Нужно отправить Украину в каменный век

Существует шесть приоритетных направлений, по которым Россия может нанести Украине ответный удар после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Дмитрий Родионов.

«Киев должен не в очередной раз остаться без света, а вообще лишиться электричества. И не только Киев, а вся Украина. Раз и навсегда. Нужно отправить Украину в каменный век. Должен быть реальный ответ, а не "ответка". А вообще необходимо вести в этом плане четкую планомерную работу — в ежедневном режиме», — выразил мнение эксперт.

Родионов считает, что на Украине «не должно быть бензина, нефтехранилищ, газа, электричества, логистики и железнодорожной инфраструктуры». По его словам, на Западе должны осознать, что все деньги, которые они вкладывают в Украину, сгорают моментально, а все предпринимаемые усилия напрасны.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы России нанесли по Украине массированный удар в ответ на атаку ВСУ на российские военные аэродромы. Как рассказали в Минобороны РФ, были атакованы конструкторские бюро предприятий выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки дронов, центры подготовки летчиков, а также склады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары осуществлялись высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.