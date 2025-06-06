Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 6 июня 2025Россия

Политолог назвал приоритетные направления возможного ответного удара России по Украине

Политолог Родионов: Нужно отправить Украину в каменный век
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Леонид Якутин / Коммерсантъ

Существует шесть приоритетных направлений, по которым Россия может нанести Украине ответный удар после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Дмитрий Родионов.

«Киев должен не в очередной раз остаться без света, а вообще лишиться электричества. И не только Киев, а вся Украина. Раз и навсегда. Нужно отправить Украину в каменный век. Должен быть реальный ответ, а не "ответка". А вообще необходимо вести в этом плане четкую планомерную работу — в ежедневном режиме», — выразил мнение эксперт.

Родионов считает, что на Украине «не должно быть бензина, нефтехранилищ, газа, электричества, логистики и железнодорожной инфраструктуры». По его словам, на Западе должны осознать, что все деньги, которые они вкладывают в Украину, сгорают моментально, а все предпринимаемые усилия напрасны.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы России нанесли по Украине массированный удар в ответ на атаку ВСУ на российские военные аэродромы. Как рассказали в Минобороны РФ, были атакованы конструкторские бюро предприятий выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки дронов, центры подготовки летчиков, а также склады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары осуществлялись высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Конфликт Трампа и Маска описали словами «девочки ссорятся»

    Умер создатель фильмов «Пила» Джейсон Константин

    В Кремле объяснили причины начала СВО

    Трамп усомнился в саммите с Зеленским и Путиным

    Глава Гагаузии объяснила свое уголовное преследование

    Российская блогерша рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место

    В Кремле прокомментировали ссору Трампа и Маска

    Политолог назвал приоритетные направления возможного ответного удара России по Украине

    Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости