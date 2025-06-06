Порноактер поделился секретом длительной эрекции

Порноактер признал, что в порнондустрии стали все чаще прибегать к операциям по установке пенильных имплантатов. Об этом сообщает LadBible.

Даллас Стил (настоящее имя — Джим Уокер) рассказал, что многие его коллеги пережили операцию по установке «бионического члена» — двух полиуретановых цилиндров с помпой в мошонке и резервуаром в животе. По словам звезды, именно этот секрет позволяет актерам сохранять длительную эрекцию. Она держится восемь-девять часов без болезненных инъекций специальных препаратов. Однако после операции естественная эрекция становится невозможной.

Стил также решился на такую процедуру после многих лет болезненных уколов препарата Trimix (до четырех инъекций за съемочный день). «Это 90-минутная операция, после которой нельзя заниматься сексом месяц, — объяснил Стил. — Но теперь я могу работать в любое время». Он сожалеет лишь о том, что не сделал этого раньше.

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.