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08:00, 6 июня 2025Из жизни

Порноактер поделился секретом длительной эрекции

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @daddy_dallassteele

Порноактер признал, что в порнондустрии стали все чаще прибегать к операциям по установке пенильных имплантатов. Об этом сообщает LadBible.

Даллас Стил (настоящее имя — Джим Уокер) рассказал, что многие его коллеги пережили операцию по установке «бионического члена» — двух полиуретановых цилиндров с помпой в мошонке и резервуаром в животе. По словам звезды, именно этот секрет позволяет актерам сохранять длительную эрекцию. Она держится восемь-девять часов без болезненных инъекций специальных препаратов. Однако после операции естественная эрекция становится невозможной.

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Стил также решился на такую процедуру после многих лет болезненных уколов препарата Trimix (до четырех инъекций за съемочный день). «Это 90-минутная операция, после которой нельзя заниматься сексом месяц, — объяснил Стил. — Но теперь я могу работать в любое время». Он сожалеет лишь о том, что не сделал этого раньше.

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.

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