Россиянин украл у начальника сумку с 65 миллионами рублей и «потерял голову»

Водитель экс-замглавы «Ленэнерго» получил условный срок за кражу сумки с ₽65 млн

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному наказанию сроком на четыре года местного жителя Сергея Ершова за кражу сумки с 65 миллионами рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый работал водителем бывшего топ-менеджера «Ленэнерго». На суде он рассказал, что 27 февраля случайно увидел в салоне автомобиля BMW Х7 сумку, набитую деньгами, когда складывал туда бутылки с водой. По признанию Ершова, он потерял голову и сам не понял, как у него возникла мысли о краже.

Тем не менее водитель забрал сумку начальника, но не знал, что делать с деньгами, поэтому просто поехал по направлению самого ближнего выезда из города по трассе «Кола». Ершов заявил, что был рад, когда его задержали сотрудники ДПС. На суде он раскаялся в содеянном и заверил, что больше так не будет поступать.

Ершов не судим, живет с родителями-пенсионерами, за которыми ухаживает, также у него на иждивении несовершеннолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель гендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев оставил сумку с деньгами в салоне своей машины, которая находилась в подземном паркинге на Смольной набережной. Ключи от автомобиля были только у него и водителя. Спустившись к машине, Горячев обнаружил пропажу и обратился в полицию. Камера видеонаблюдения помогла установить вора.

