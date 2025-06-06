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НХЛ — плей-офф|Финал. 2-й матч
09:23, 6 июня 2025Спорт

Российский тренер покинул «Ванкувер»

Российский тренер Гончар покинул штаб клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россиянин Сергей Гончар покинул тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на сайте команды.

Гончар, который работал в «Ванкувере» в качестве тренера защитников с 2023 года, не вернется к команде в новом сезоне. В клубе поблагодарили российского специалиста и пожелали удачи в будущем.

В сезоне-2024/2025 «Ванкувер» занял пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Это не позволило команде выйти в плей-офф.

Гончар — обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс» в сезоне-2008/2009. Позднее (2015 — 2020) он работал в клубе в качестве ассистента главного тренера. За этот период команда выиграла два Кубка Стэнли.

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