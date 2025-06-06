Российский тренер покинул «Ванкувер»

Российский тренер Гончар покинул штаб клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс»

Россиянин Сергей Гончар покинул тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на сайте команды.

Гончар, который работал в «Ванкувере» в качестве тренера защитников с 2023 года, не вернется к команде в новом сезоне. В клубе поблагодарили российского специалиста и пожелали удачи в будущем.

В сезоне-2024/2025 «Ванкувер» занял пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Это не позволило команде выйти в плей-офф.

Гончар — обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс» в сезоне-2008/2009. Позднее (2015 — 2020) он работал в клубе в качестве ассистента главного тренера. За этот период команда выиграла два Кубка Стэнли.