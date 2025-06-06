Губернатору Сальдо отправили кадры его затопленного дома в Херсоне

Провокаторы с Украины отправили губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо кадры затопленного микрорайона в Херсоне, где находился его дом, об этом сам политик рассказал РИА Новости. Это произошло в преддверии второй годовщины подрыва Каховской ГЭС.

По словам Сальдо, это дом, который он «сам лично строил, когда еще был молодым». Он подчеркнул, что кадры отправили с целью поглумиться, чтобы показать губернатору, что и «его дом затоплен».

Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате пострадала опора плотины, что привело к затоплению территорий. И Москва, и Киев подтвердили, что станция не подлежит восстановлению. Сальдо заявил, что удар по нанесли с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.