Сборная России по футболу упустила победу над Нигерией

Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе Лужники и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте россияне повели в счете благодаря автоголу защитника Семи Аджайи. На 71-й минуте счет сравнял нападающий Толу Арокодаре.

Через четыре дня российские игроки проведут матч против Белоруссии в Минске.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.