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22:02, 6 июня 2025Спорт

Сборная России по футболу упустила победу над Нигерией

Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе Лужники и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте россияне повели в счете благодаря автоголу защитника Семи Аджайи. На 71-й минуте счет сравнял нападающий Толу Арокодаре.

Через четыре дня российские игроки проведут матч против Белоруссии в Минске.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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