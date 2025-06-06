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11:59, 6 июня 2025Культура

Шевчук высказался об ушедшем сооснователе «Аквариума»

Лидер «ДДТ» Шевчук назвал ушедшего Гуницкого интеллигентным петербуржцем
Ольга Коровина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук прокомментировал уход сооснователя «Аквариума» Анатолия Гуницкого. Его слова приводит «Газета.Ru».

Шевчук заявил, что Гуницкий был прекрасным поэтом и оказал заметное влияние на многие российские рок-группы. Он отметил, что артист часто оказывал помощь коллегам, а благодаря его творчеству появились первые хиты «Аквариума».

«Анатолий Гуницкий — это история. Замечательный, принципиальный, интеллигентный петербуржец, добрая душа! Царствие Небесное», — добавил музыкант.

Об уходе Гуницкого сообщалось в четверг, 5 июня. Сооснователя рок-группы «Аквариум» не стало на 72-м году жизни. Об этом рассказал лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан Минюстом России иностранным агентом). В качестве причины названа продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.

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