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14:48, 6 июня 2025Ценности

Сотрудники офиса тайно пожаловались на коллегу из-за ее наряда на рабочем месте

Сотрудники офиса тайно пожаловались на коллегу из-за ее шорт на рабочем месте
Мария Винар

Фото: Alejandra Carreño

Сотрудница некоммерческой организации по доступному жилью в Калифорнии Алехандра Карреньо подверглась тайной критике со стороны коллег из-за наряда на рабочем месте. Ее историю приводит издание People.

Женщина рассказала журналистам, что однажды пришла в офис в топе, пиджаке и джинсовых шортах. Кроме того, она надела белые туфли с черным носом и распустила волосы.

По ее словам, в тот же день после собрания ей пришлось остаться для разговора с менеджером, поскольку на нее пожаловался кто-то из сотрудников. «О, пока я не забыла, я должна сказать тебе, что кто-то упомянул жалобу на твои шорты. Такая длина не допускается. Мне они показались нормальными. Я не увидела в них ничего плохого. Я думаю, ты выглядишь хорошо, но, к сожалению, я должна сообщить тебе, что мы не можем носить короткие шорты или юбки», — процитировала Карреньо слова коллеги.

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Собеседница издания уточнила, что дала обещание больше не надевать шорты на работу, но в то же время решила прокомментировать офисный дресс-код, который ей озвучили на собеседовании. Так, согласно правилам, сотрудник должен носить чистую одежду. При этом она должна быть правильно подобрана, не иметь откровенных вырезов и разрезов. «Это заставило меня более критически задуматься о том, что дресс-коды могут быть как необходимыми, так и ограничивающими», — заключила Карреньо.

Ранее сообщалось, что молодежь массово стала ходить в офис в нарядах, как у американского предпринимателя и основателя корпорации Apple Стива Джобса.

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