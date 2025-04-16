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15:54, 16 апреля 2025Ценности

Молодежь принялась массово ходить в офис в нарядах как у Стива Джобса

NYP: Молодежь стала ходить в офис в серой одежде из-за страха увольнения
Екатерина Ештокина

Фото: Comstock Images / Getty Images

Молодежь принялась массово ходить в офис в нарядах как у американского предпринимателя и основателя корпорации Apple Стива Джобса. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Так, представители поколения Z стали приходить на работу в простых нарядах серых, черных и белых тонов. Они отдают предпочтения рубашкам с воротником, пиджакам, джинсам или брюкам. «У меня нет ни времени, ни ресурсов на ежедневный выбор одежды», — пояснила коммерческий директор Изобель Пантон.

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Психотерапевт Элоиза Скиннер объяснила такую тенденцию у людей, которые начинали свой карьерный путь во время массовой изоляции и работали из дома, желанием быть менее заметными в новой для них офисной обстановке. «В условиях страха увольнений и надвигающейся экономической неопределенности люди нередко тянутся к структуре и рутине ради комфорта», — подчеркнула карьерный коуч Аманда Огастин.

По ее словам, такая рабочая униформа помогает молодым людям обрести чувство контроля над своей карьерой и избежать непредсказуемости.

Генеральный директор American Eagle Outfitters Джей Шоттенштейн заключил, что тенденция одеваться как Джобс помогает зумерам сокращать свои расходы в период массовых сокращений и неизвестности.

В марте психолог объяснил желание молодежи одеваться одинаково. В сети появились ролики, в которых блогеры критикуют молодежь в одной и той же одежде.

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