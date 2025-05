Джинсы — самые популярные штаны в мире. Почему некоторые джинсы стоят огромных денег и чем они хуже дешевых?

Бренд Levi Strauss запатентовал свои первые «синие джинсы» еще в 1873 году. Впоследствии они превратились в фирменную модель 501, и на рубеже веков ее можно было купить всего за 1,25 доллара. Теперь, более ста лет спустя, 501-е стоят 78,5 доллара и в мире денима считаются доступными. Эксперты индустрии уверены: «правильной» цены за пару джинсов попросту не существует, и порой самая дешевая модель может гораздо больше радовать своего обладателя, чем дизайнерский вариант за сотни долларов. Чем отличаются самые популярные в мире брюки разных ценовых категорий и почему некоторые из них стоят баснословных денег — в материале «Ленты.ру».

«Это как разница между шариковой и перьевой ручкой», — говорит Дерек Гай, редактор отдела мужской моды в The New York Times, The Financial Times и Esquire. По его словам, пара джинсов за условные 30 долларов, как правило, производится массово, в то время как джинсы за 300 долларов — нет. Но это вовсе не значит, что более дорогие лучше.

Профессор текстильной кафедры Дебора Янг из университета Аризоны напоминает, что стоимость пары джинсов зависит в том числе от очевидных факторов — торговой наценки, маркетинга, инфляции. Однако специалист заявляет, что в конечном счете ценник сводится к производственному процессу — местоположению фабрики, оплате труда рабочих, видам хлопка и красителей, которые используются в процессе, и даже количеству стежков на дюйм шва.

В чем главное отличие производства дорогого и дешевого денима?

Традиционно деним изготавливают двумя способами: на снарядном ткацком станке и на челночном. Оба превращают хлопок в ткань с характерным диагональным переплетением. Разница между этими станками — следовательно, и между джинсами, которые они производят, — в качестве процесса. Снарядный станок моментально «выстреливает» деним, в то время как челночный, который использовался для производства джинсов до 1940-х годов, делает это медленнее и аккуратнее.

«В настоящее время большая часть денима производится на снарядных станках», — рассказывает Эми Леверстон из консалтинговой компании Denim Dudes, среди клиентов которой марки Levi’s и Lee. Снарядные станки обеспечивают массовое производство и, соответственно, низкую стоимость продукции, создавая миллионы километров денима в год. Однако из-за высокой скорости и внушительного объема работы такой станок производит много бракованных изделий.

Челночный станок, 1906 год Фото: Akg-images / Legion-media.com

Хотя челночные станки вышли из моды примерно в середине прошлого века, они до сих пор используются на производстве — как правило, дорогих джинсов. Джинсы с кромкой или самокромкой (так называется законченный край) — пример продукции такого типа. Эта техника делает швы более крепкими, в отличие от швов на джинсах, произведенных на снарядном станке, где край обрабатывается отдельно и по этой причине больше подвержен износу.

Деним, изготовленный на челночных станках, может быть тяжелее, грубее и более неровным, И это именно то, за что вы платите Дерек Гай редактор отдела мужской моды

«Любители денима предпочитают челночные станки, потому что медленный процесс обработки позволяет добиться уникальности», — говорит Эми Леверстон и добавляет, что одно из преимуществ японского денима, цены на который обычно достигают нескольких сотен долларов, — изготовление на челночных станках.

В некоторой степени на цену готовых джинсов влияет и место, где производится деним. Ткани, которые делают на знаменитой фабрике Kaihara в Фукуяме, поставляющей продукцию для брендов Nudie и Buck Mason, обычно стоит дороже. Аналогичная ситуация — с фабрикой Vidalia Mills в Луизиане. Джинсы марок Greaser и Chelsea, пошитые из этого американского материала, продаются за 230 долларов.

Снарядный станок на фабрике LSH в Китае Фото: Lucas Schifres / Getty images

Однако отметка США или Японии на бирке джинсов не всегда говорит об их первоклассном качестве. «Важно не то, где производят, а то, как производят. Я видела как качественные, так и некачественные изделия в разных странах. Возьмите себе за правило быть осторожными с джинсами, о которых ничего не говорится на сайте бренда. Марка, которая активно рассказывает о своих материалах (откуда они берут хлопок и так далее), гордится ими — вероятно, ей можно доверять», — советует Леверстон, которая побывала на многих фабриках по всему миру, включая Бангладеш, Пакистан и Китай.

Почему некоторые джинсы стоят сотни долларов?

В действительности это сочетание производственного процесса и материалов, говорят эксперты. Обычно более дорогие джинсы сделаны полностью из хлопка. «На что стоит обратить внимание: за все годы работы в качестве корреспондента по дениму для издания Strategist я не припоминаю ни одной пары джинсов стоимостью более 300 долларов, на ярлыке которых не было бы написано 100-процентный хлопок», — объясняет дизайнер Элисс Одл, основатель нью-йоркского шоурума модной одежды Gentle NYC.

Когда хлопок остается в своей чистой форме на протяжении всего процесса, получается более качественный продукт. Можно взять самый лучший хлопок на свете, но если добавить в него что-то другое, он потеряет свои свойства Элисс Одл дизайнер

В то же время полиэстер, который часто можно встретить в составе более дешевых джинсов, делает ткань легче и тоньше. Брюки без примеси синтетических материалов всегда весят больше (обычно массу денима указывают в унциях), однако они более устойчивы к износу и прослужат дольше.

Джинсы бренда Diesel за 250 долларов Фото: Diesel

Кроме того, столь высокая цена связана и с качеством отделки и декора.

«В таких джинсах определенно будут видны элементы шитья и фурнитуры, которые обеспечат долговечность. Например, металлы, такие как латунь и медь для пуговиц и заклепок, а также дополнительные стежки и цепные швы, продлевающие срок службы изделия», — объясняет Одл и отмечает, что таких элементов обычно нет на бюджетных моделях.

Однако не обязательно платить 300 долларов за такие вещи, подчеркивают эксперты. 150 — стандартная цена для джинсов популярных брендов Madewell, Reformation и Everlane. За эту стоимость можно приобрести штаны, которые на 100 процентов состоят из хлопка (или на 99 процентов из хлопка и на один процент из эластана) и доступны в разных оттенках. Более того, по сравнению с более дешевыми моделями такие джинсы имеют правильный крой и лучше садятся по фигуре.

Как брендам удается продавать джинсы по низким ценам?

Джинсы за 30 долларов сшиты из тонкого денима с добавлением синтетики — это может быть полиэстер, эластан или лайкра. Иногда такие модели не выдерживают отжима, несмотря на пометку производителя о том, что их можно стирать в машине. Брюки в низкой ценовой категории обычно изготавливают по модели быстрой моды. По этой причине специалисты часто называют их одноразовыми.

«Из-за безумного массового масштаба производства дешевых джинсов вы увидите погрешности в материале и отметите, что они сидят уже не так хорошо, как дорогие. Они могут рваться, растягиваться и сильно деформироваться в короткие сроки», — поясняет Одл. При этом Дерек Гай подчеркивает, что порой ремонт штанов может обойтись дороже, чем покупка новых.

Джинсы в масс-маркете Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

Но у дешевых джинсов есть свои плюсы. В отличие от пары за 300 долларов, они будут «удобными с того момента, как вы просунете в них ногу». Из-за того, что дорогие модели выполнены из более плотной ткани, покупателю необходимо разнашивать их в течение продолжительного времени. «Проблема в том, что "заранее разношенные" штаны легче продать. Но помните, что таким образом производитель компенсирует срок их службы», — говорит Одл.

Тем не менее даже брюки за 30 долларов могут прослужить годы — все зависит от частоты их носки и стирки

«Есть причина, по которой большинство людей предпочитают шариковые ручки: они невероятно удобны. Но шариковая ручка никогда не будет обладать характером перьевой», — подводит итог Гай.