Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 6 июня 2025МирЭксклюзив

Трампа и Маска уличили в срежиссированности конфликта

Американист Блохин допустил, что конфликт Трампа и Маска срежиссирован
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Демонстративный характер конфликта президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска может говорить о срежиссированности ссоры, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне кажется, тут вопрос: а был ли реально конфликт? Почему я так считаю. Потому что когда Маск попал в администрацию Трампа, то началась очень высокая буря негодования со стороны истеблишмента. Потому что неограниченные финансовые ресурсы Маска, а его состояние более 400 миллиардов долларов, соединялись с административным ресурсом Трампа. Что превращало этот союз в неубиваемый тандем. Это вызвало волну негодования. Демократы стали пытаться манипулировать общественным мнением», — напомнил Блохин.

Политолог отметил, что из-за волны негодования радикально настроенные американцы стали поджигать и бить машины Маска — Tesla. Акции компании упали, а миллиардер стал терять свой капитал.

«Нахождение в администрации стало для него токсичным. Нужно было выйти из этого, демонстративно дистанцироваться от команды Трампа», — объяснил он.

Они друзья годами. Я думаю, что этот конфликт срежиссирован. Потому что Маск остается главным финансовым донором Республиканской партии. А вот если он перестанет быть финансовым донором, то тогда будет понятно, что это реальный конфликт

Константин Блохинполитолог-американист
Материалы по теме:
«Он сошел с ума!» Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер заявил, что президент фигурирует в деле о педофилии
«Он сошел с ума!» Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер заявил, что президент фигурирует в деле о педофилии
5 июня 2025
«Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?
«Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?
Сегодня

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые раскритиковал Маска, который ранее покинул администрацию.

Слова американского президента привели к немедленной реакции миллиардера. В соцсети X он впервые жестко высказался о главе государства. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк понизил ключевую ставку в России

    В Госдуме высказались о возможности предоставления Маску политического убежища в России

    Стали известны результаты проверки части про СВО в ЕГЭ по истории

    Среди российских бизнесменов нашли Александров Сергеевичей Пушкиных

    Лишивший горожан автобусов бывший вице-мэр российского города сдерживал слезы и улыбался

    «Битва титанов началась». Ссору Трампа и Маска обсуждает весь мир. Как реагируют на их конфликт?

    В России оценили эффективность «уничтожителя артиллерии»

    ВСУ ударили по городу-спутнику ЗАЭС во время визита главы МАГАТЭ в Россию

    Политолог заметил в поведении Мерца в Вашингтоне желание понравиться Трампу

    Кремль прокомментировал слова Трампа о конфликте России и Украины как о «драке детей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости