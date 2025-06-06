Трампа и Маска уличили в срежиссированности конфликта

Американист Блохин допустил, что конфликт Трампа и Маска срежиссирован

Демонстративный характер конфликта президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска может говорить о срежиссированности ссоры, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне кажется, тут вопрос: а был ли реально конфликт? Почему я так считаю. Потому что когда Маск попал в администрацию Трампа, то началась очень высокая буря негодования со стороны истеблишмента. Потому что неограниченные финансовые ресурсы Маска, а его состояние более 400 миллиардов долларов, соединялись с административным ресурсом Трампа. Что превращало этот союз в неубиваемый тандем. Это вызвало волну негодования. Демократы стали пытаться манипулировать общественным мнением», — напомнил Блохин.

Политолог отметил, что из-за волны негодования радикально настроенные американцы стали поджигать и бить машины Маска — Tesla. Акции компании упали, а миллиардер стал терять свой капитал.

«Нахождение в администрации стало для него токсичным. Нужно было выйти из этого, демонстративно дистанцироваться от команды Трампа», — объяснил он.

Они друзья годами. Я думаю, что этот конфликт срежиссирован. Потому что Маск остается главным финансовым донором Республиканской партии. А вот если он перестанет быть финансовым донором, то тогда будет понятно, что это реальный конфликт Константин Блохин политолог-американист

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые раскритиковал Маска, который ранее покинул администрацию.

Слова американского президента привели к немедленной реакции миллиардера. В соцсети X он впервые жестко высказался о главе государства. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.