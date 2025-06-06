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06:02, 6 июня 2025Мир

Посадка японского модуля на Луну завершилась неудачно

Посадка модуля Hakuto-R из Японии на Луну завершилась неудачно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Посадка лунного модуля Hakuto-R (Хакуто-эр)из Японии, который также называют Resilience, завершилась неудачно. Об этом проинформировал на пресс-конференции глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада, пишет ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно», — посетовал специалист.

Также уточняется, что приоритетом компании сейчас является анализ полученных данных, чтобы установить причину неудачи.

Ранее сообщалось, что в 2024 году мировые расходы на космонавтику достигли рекорда. Если конкретнее, то в прошлом году страны на космическую деятельность потратили 135 миллиардов долларов, что на 10 процентов больше, чем в 2023-м.

В конце мая эксперты заявили, что запуск и использование спутников с искусственным интеллектом (ИИ) в космосе несут различные риски.

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