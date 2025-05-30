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10:38, 30 мая 2025Наука и техника

Спутники с ИИ назвали угрозой для стратегического баланса в космосе

РИА Новости: ИИ-спутники окажутся непредсказуемыми и опасными при сбоях
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: China Daily / Reuters

Запуск и использование спутников с искусственным интеллектом (ИИ) в космосе несут различные риски. Об этом заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

В середине мая Китай запустил первые 12 из 2800 спутников для вычислений с ИИ в космосе. По словам IT-эксперта Павла Карасева, развертывание подобных систем представляет опасность, так как неизвестно, кто будет контролировать их при потенциальном выходе из-под управления.

«Такой уровень автономии и мощности несет и риски: от дестабилизации стратегического баланса до непредсказуемых последствий при сбоях», — отметил Карасев. Также специалист назвал размещение суперкомпьютеров в космосе технологически сложной задачей, так как оборудованию нужны радиационная защита и устойчивость к экстремальным температурам. «Как модернизировать ИИ в условиях, когда железо находится на орбите?» — задался вопросом эксперт.

Специалист в области цифровых решений и ИИ Арег Варданян уточнил, что подобные спутники будут выполнять анализ данных прямо на орбите, без отправки их на Землю. Однако такую сеть можно будет использовать для военной разведки. «Другие страны наверняка захотят создать аналог, запустив новую гонку технологий», — предположил Варданян.

Ранее стало известно, что Украина применила беспилотник-матку, который несет ударные FPV-дроны. Беспилотники могут работать без GPS, визуально-инерциальная навигация использует изображения с камер и лидар.

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