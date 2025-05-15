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13:47, 15 мая 2025Наука и техника

Китай запустил первые спутники для вычислений с ИИ в космосе

Китай запустил первые 12 из 2800 спутников для вычислений с ИИ в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Liu Fang / Globallookpress.com

Китай запустил первые 12 из 2800 спутников для проведения вычислений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в космосе. Об этом сообщают агентство «Синьхуа» и издание SpaceNews.

Ракета Long March 2D с космическими аппаратами стартовала с площадки Цзюцюань на северо-западе Китая в четверг, 15 мая, в 07:12 по московскому времени. По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, все спутники успешно выведены на заданную околоземную орбиту.

По словам академика Инженерной академии Китая Вана Цзяня, общая производительность проекта после реализации достигнет 1000 петафлопс. Первые спутники обеспечивают суммарную производительность в размере 5 петафлопс и хранение данных в размере 30 терабайт.

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Ученый напомнил, что соответствующая программа предназначена для обеспечения обработки данных на околоземной орбите в режиме реального времени. В текущем году планируется запустить не менее 50 спутников группировки.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщила об успешном запуске экспериментального телекоммуникационного спутника Shiyan-19.

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