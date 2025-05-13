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06:07, 13 мая 2025Наука и техника

Китай вывел на орбиту новый экспериментальный спутник

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19». Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Отмечается, что его будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи. Пуск осуществили в 02:09 (21:09 по московскому времени понедельника, 12 мая) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3С» с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Ранее Китай запустил третью партию спутников для доступа в интернет Guowang, которая может стать конкурентом американской системы Starlink.

В январе издание NSF заметило, что Китай в 2024 году запустил 270 спутников, что на 20 процентов больше, чем в 2023-м.

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