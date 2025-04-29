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17:39, 29 апреля 2025Наука и техника

Китай запустил третью партию спутников Guowang

Китай запустил третью партию спутников для доступа в интернет Guowang
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Pu Xiaoxu / Globallookpress.com

Китай запустил третью партию спутников для доступа в интернет Guowang, которая может стать конкурентом американской системы Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Тяжелая ракета Long March 5B с верхней ступенью Yuanzheng-2 стартовала 28 апреля в 23:10 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая. Партия космических аппаратов Guowang была выведена, вероятно, на полярную орбиту.

В публикации отмечается, что использование тяжелой ракеты для запуска может указывать на выведение более крупной модификации аппаратов Guowang.

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Состоявшийся пуск стал 23-м для Китая в 2025 году. В планы КНР входит проведение около 100 запусков в текущем году.

В январе издание NSF заметило, что Китай в 2024 году запустил 270 спутников, что на 20 процентов больше, чем в 2023-м.

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