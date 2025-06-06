Трамп захотел избавиться от своей Tesla после ссоры с Маском

WSJ: Трамп захотел избавиться от своей машины Tesla после ссоры с Маском

Президент США Дональд Трамп захотел избавиться от своего автомобиля Tesla после ссоры с основателем компании Илоном Маском. Об этом сообщает WSJ.

Журналистка ABC Рейчел Скотт поговорила с представителем администрации президента США и выяснила, что Трамп захотел расстаться с красной машиной, которую он приобрел ранее в знак поддержки бизнеса Маска.

По словам анонимного чиновника, американский лидер еще не решил, продаст ли автомобиль или отдаст его. «Он [Трамп] лишь сказал, что "пришло время двигаться дальше"», — отметил собеседник.

Известно, что сейчас красная Tesla все еще припаркована у Западного крыла Белого дома.

Конфликт Трампа с Маском случился в связи с разногласиями вокруг законопроекта по сокращению федеральных расходов, который глава государства называл «Большим и прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill — прим. «Ленты.ру»). Также бизнесмен раскритиковал проект госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения бюджетного дефицита на четыре триллиона долларов.