Туристка нашла бездыханного двухлетнего сына в бассейне на Ибице

Cronica Balear: В бассейне Ибицы обнаружили бездыханного двухлетнего мальчика

Во время отдыха в Европе туристка нашла своего двухлетнего сына бездыханным в бассейне. О трагедии сообщает испанское издание Cronica Balear.

По данным источника, семья из Великобритании с двухлетним ребенком отправилась в отпуск на Ибицу, Испания. Мать мальчика обратилась за помощью утром 6 июня, когда обнаружила своего сына плавающим в бассейне Сан-Жоан-де-Лабриджии — мальчик не дышал, а его сердце не билось.

Сотрудники службы спасения пытались реанимировать ребенка до прибытия скорой помощи. Однако даже после приезда медиков, которые в течение часа проводили сердечно-легочную реанимацию, спасти юного туриста не удалось.

Ранее подобный случай произошел с четырехлетним ребенком в отеле на острове Тенерифе. Мальчик не смог самостоятельно выбраться из бассейна, в котором купался один.