Украина передала список из 339 имен детей вместо заявленных 20 тысяч

Захарова: Украина передала список из 339 имен детей вместо заявленных 20 тысяч

Переданный Украиной список детей содержит 339 имен вместо заявленных 20 тысяч. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Российская сторона получила от украинской список детей (...). Киевский режим называл цифру в 20 тысяч детей. Эта цифра официально распространялась на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы», — заявила она.

По словам Захаровой, этот факт является наглядным примером фальсификаций со стороны Киева. Также дипломат подчеркнула, что Россия ценит каждого ребенка, независимо от его гражданства или национальности.

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле украинская сторона передала список детей России. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак тогда же сообщил, что возвращение детей — необходимое условие для справедливого мира.