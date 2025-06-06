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03:01, 6 июня 2025Мир

В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском

Reuters: В администрации Трампа провели совещания после конфликта с Маском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа провели ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняют источники, на переговорах обсуждали последствия скандальных заявлений Маска в соцсети Х.

Между главой Белого дома Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском произошел конфликт. В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где он занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).

Однако спустя несколько дней Маск резко раскритиковал законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».

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