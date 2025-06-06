В Харьковской области произошел взрыв

В Чугуеве Харьковской области произошел взрыв

В Чугуеве Харьковской области прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

О месте и причине инцидента информации нет. Местные власти пока не прокомментировали происшествие.

До этого стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове. В результате было нарушено электроснабжение насосных станций водопровода.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские удары по критической инфраструктуре Украины, которые происходили в ночь на пятницу, 6 июня, — это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии Вооруженных сил Украины. «Нет, это легкое поглаживание, это еще не ответ. Ответ будет такой, что содрогнутся все. Это была, скажем так, прелюдия», — сказал парламентарий.