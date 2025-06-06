В Кремле прокомментировали ссору Трампа и Маска

Песков: Полемика Трампа и Маска — это внутреннее дело США

Полемика президента США Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском — это внутреннее дело Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать. Уверены, что президент США сам разберется с этой ситуацией», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ссора американского лидера со своим бывшим советником вряд ли отвлечет его от других важных дел, в том числе усилий по урегулированию конфликта на Украине. «У глав государств времени хватает на все», — заключил Песков.

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые раскритиковал Маска, который ранее покинул его администрацию.

Слова американского президента привели к немедленной реакции миллиардера. В соцсети X он впервые жестко высказался о главе государства. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.