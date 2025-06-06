Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 6 июня 2025Мир

В Кремле прокомментировали ссору Трампа и Маска

Песков: Полемика Трампа и Маска — это внутреннее дело США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Полемика президента США Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском — это внутреннее дело Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать. Уверены, что президент США сам разберется с этой ситуацией», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ссора американского лидера со своим бывшим советником вряд ли отвлечет его от других важных дел, в том числе усилий по урегулированию конфликта на Украине. «У глав государств времени хватает на все», — заключил Песков.

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые раскритиковал Маска, который ранее покинул его администрацию.

Слова американского президента привели к немедленной реакции миллиардера. В соцсети X он впервые жестко высказался о главе государства. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк понизил ключевую ставку в России

    В Госдуме высказались о возможности предоставления Маску политического убежища в России

    Стали известны результаты проверки части про СВО в ЕГЭ по истории

    Среди российских бизнесменов нашли Александров Сергеевичей Пушкиных

    Лишивший горожан автобусов бывший вице-мэр российского города сдерживал слезы и улыбался

    «Битва титанов началась». Ссору Трампа и Маска обсуждает весь мир. Как реагируют на их конфликт?

    В России оценили эффективность «уничтожителя артиллерии»

    ВСУ ударили по городу-спутнику ЗАЭС во время визита главы МАГАТЭ в Россию

    Политолог заметил в поведении Мерца в Вашингтоне желание понравиться Трампу

    Кремль прокомментировал слова Трампа о конфликте России и Украины как о «драке детей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости