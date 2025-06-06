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18:12, 6 июня 2025Россия

В России сообщили о начале новой атаки на Крымский мост

Военблогер Романов: ВСУ начали новую атаку на Крымский мост
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую атаку на Крымский мост. Об этом сообщил военный блогер Владимир Романов в Telegram.

По его данным, мост атакован украинскими надводными беспилотниками — безэкипажными катерами. Российские силы уничтожают их на подходе, отметил он.

Иных подробностей об отражении атаки Романов не привел. Он указал, что движение по мосту перекрыто.

В начале июня ВСУ уже пытались повредить Крымский мост. В Кремле подтвердили, что рядом с одной из опор произошел взрыв, однако сообщили об отсутствии ущерба. По одним данным, объект был атакован подводным беспилотником.

Вот это да!
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