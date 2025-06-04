Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 4 июня, прокомментировал информацию о совершении Вооруженными силами Украины (ВСУ) атаки на Крымский мост.
Накануне украинские формирования заявили о нанесении удара по Крымскому мосту. Они опубликовали видео взрыва, но без доказательств разрушительных последствий. Движение несколько раз приостанавливали из-за опасности атак ВСУ. Позже мост продолжил работу в штатном режиме.
Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост
Песков сообщил, что ВСУ 3 июня совершили атаку на мост, но повреждений не зафиксировано.
Взрыв действительно был, ничего не повреждено
Спикер уточнил, что Крымский мост работает. По его словам, Москва принимает меры предосторожности, «исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима». Другими подробностями об инциденте он не поделился.
Российские военкоры заявили о попытке теракта на Крымском мосту
Российские военные корреспонденты сообщили о попытке террористического акта на Крымском мосту. Telegram-каналы публиковали видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор.
Военкор Александр Коц предположил, что украинские войска попытались устроить подрыв с помощью подводного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он обратил внимание, что взрыв произошел на некотором расстоянии от опоры, и она не обрушилась.
В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега
Советник главы Крыма Олег Крючков накануне оповестил о «вражеской активности» у берега полуострова. Он подчеркнул, что также идет информационная атака со стороны Киева.
«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», — предупредил политик. Он призвал соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам.
Над Крымом сбили украинские беспилотники
Министерство обороны РФ 4 июня сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией республики четыре БПЛА самолетного типа.
По данным ведомства, с вечера 2 июня до семи утра 3 июня силы ПВО сбили над регионом три беспилотника ВСУ.
Ранее сообщалось, что в России опровергли информацию украинских спецслужб о якобы нанесении критических повреждений Крымскому мосту.