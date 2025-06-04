«Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

Песков подтвердил факт взрыва у Крымского моста

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 4 июня, прокомментировал информацию о совершении Вооруженными силами Украины (ВСУ) атаки на Крымский мост.

Накануне украинские формирования заявили о нанесении удара по Крымскому мосту. Они опубликовали видео взрыва, но без доказательств разрушительных последствий. Движение несколько раз приостанавливали из-за опасности атак ВСУ. Позже мост продолжил работу в штатном режиме.

Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

Песков сообщил, что ВСУ 3 июня совершили атаку на мост, но повреждений не зафиксировано.

Взрыв действительно был, ничего не повреждено Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Спикер уточнил, что Крымский мост работает. По его словам, Москва принимает меры предосторожности, «исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима». Другими подробностями об инциденте он не поделился.

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Российские военкоры заявили о попытке теракта на Крымском мосту

Российские военные корреспонденты сообщили о попытке террористического акта на Крымском мосту. Telegram-каналы публиковали видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор.

Военкор Александр Коц предположил, что украинские войска попытались устроить подрыв с помощью подводного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он обратил внимание, что взрыв произошел на некотором расстоянии от опоры, и она не обрушилась.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега

Советник главы Крыма Олег Крючков накануне оповестил о «вражеской активности» у берега полуострова. Он подчеркнул, что также идет информационная атака со стороны Киева.

«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», — предупредил политик. Он призвал соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам.

Над Крымом сбили украинские беспилотники

Министерство обороны РФ 4 июня сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией республики четыре БПЛА самолетного типа.

По данным ведомства, с вечера 2 июня до семи утра 3 июня силы ПВО сбили над регионом три беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что в России опровергли информацию украинских спецслужб о якобы нанесении критических повреждений Крымскому мосту.