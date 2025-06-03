Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 3 июня 2025Россия

В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

Советник главы Крыма Крючков заявил о вражеской активности у берега полуострова
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

У берегов полуострова Крым зафиксирована «вражеская активность». Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram.

«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», — написал он.

Подробности о противнике и осуществляемых им действиях Крючков не привел, призвав доверять только официальным источникам информации.

Ранее российские военкоры заявили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. Они также опубликовали видео с подводным взрывом якобы в районе одной из опор. Изначально запись разместили украинские спецслужбы. Официального подтверждения этой информации нет.

Позже канал, мониторящий обстановку на Крымском мосту, сообщил о перекрытии движения автотранспорта. Однако причина принятия этих мер не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Вернувшийся в Россию из США блогер рассказал о насмешках американцев

    Из-за смерти композитора Доги объявили траур

    Подрыв мостов в двух российских регионах квалифицировали как теракт

    Профессор моды назвала ошибку в свадебном образе Ивлеевой

    В Эстонии решили дерусифицировать Центр русской культуры

    Раскрыт тайник для бомбы готовившего теракт в России агента украинских спецслужб

    Раскрыто число погибших при терактах в Брянской и Курской областях

    Собравший мощную бомбу для теракта в Крыму дал показания

    Клубы РПЛ высказали РФС позицию по составу участников лиги на следующий сезон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости