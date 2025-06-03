Крымский мост перекрыли после сообщений о попытке атаки

Движение на Крымском мосту временно перекрыли после сообщений о попытке атаки

Движение на Крымском мосту перекрыли после появления в сети сообщений о попытке атаки на объект. Об этом сообщает Telegram-канал, мониторящий обстановку на Крымском мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Граждан, находящихся на мосту, а также в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» заявил, что Украина попыталась атаковать Крымский мост. Авторы поста опубликовали видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор. При этом изначально ролик разместили украинские спецслужбы.