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14:59, 3 июня 2025Россия

В России заявили о попытке теракта на Крымском мосту

«РВ»: Украина попыталась атаковать Крымский мост
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Украина попыталась атаковать Крымский мост. Об этом заявляет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Канал опубликовал видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор, изначально размещенное украинскими спецслужбами. «Враг публикует видео, якобы подрывы опоры Крымского моста», — поясняет автор канала.

Военкор Александр Коц предположил, что атака, если она имела место, была осуществлена с помощью подводного беспилотника. При этом на ролике взрыв происходит на некотором расстоянии от опоры, а она не обрушивается, отметил он.

Telegram-канал «Рыбарь» также высказал версию об использовании подводного аппарата. Он указал, что Крымский мост был заранее защищен для недопущения подобных случаев.

Ранее 3 июня стало известно о сбитом над Крымским мостом беспилотнике. Он был поражен средствами противовоздушной обороны.

Вот это да!
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