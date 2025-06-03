В России заявили о попытке теракта на Крымском мосту

Украина попыталась атаковать Крымский мост. Об этом заявляет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).
Канал опубликовал видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор, изначально размещенное украинскими спецслужбами. «Враг публикует видео, якобы подрывы опоры Крымского моста», — поясняет автор канала.
Военкор Александр Коц предположил, что атака, если она имела место, была осуществлена с помощью подводного беспилотника. При этом на ролике взрыв происходит на некотором расстоянии от опоры, а она не обрушивается, отметил он.
Telegram-канал «Рыбарь» также высказал версию об использовании подводного аппарата. Он указал, что Крымский мост был заранее защищен для недопущения подобных случаев.
Ранее 3 июня стало известно о сбитом над Крымским мостом беспилотнике. Он был поражен средствами противовоздушной обороны.