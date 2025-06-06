В США заявили о готовности Маска поддержать демократов после ссоры с Трампом

NBC: Маск готов поддержать демократов после ссоры с Трампом

Бизнесмен Илон Маск планирует «идти до конца» и поддержит демократов, если понадобится. Об этом заявил телеканалу NBC советник миллиардера на условиях анонимности.

Несколько месяцев назад предприниматель пообещал потратить 100 миллионов долларов на политическую деятельность, передав средства связанным с Трампом организациям. Деньги так и не поступили, отметил источник.

«Ему плевать на республиканцев, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет. Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей», — подчеркнул собеседник издания.

Журналисты пишут, что республиканским конгрессменам следует опасаться. Если они поддержат спорный законопроект, в поддержку их соперников на следующих выборах в Конгресс могут поступить значительные суммы.

Ранее американские СМИ указали, что есть ряд способов, которыми США Дональд Трамп и Илон Маск могут навредить друг другу в рамках вспыхнувшей между ними публичной ссоры. Так, миллиардер может использовать свои финансы против Трампа, его союзников и программы. При этом Трамп может расторгнуть контракты с компаниями Илона Маска.

Накануне бизнесмен поддержал идею об объявлении импичмента Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. Миллиардер сделал репост публикации с вопросом об отстранении от власти Трампа.

