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11:53, 6 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный раскрыл тактику мягкой силы в зоне украинского конфликта

Полковник Матвийчук: Россия применяет тактику мягкой силы на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные предпочитают не штурмовать крупные города в зоне украинского конфликта, а применять тактику мягкой силы, которая сохраняет жизни как военнослужащих, так и мирного населения, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«С самого начала украинского конфликта мы не ставили своей целью силовой захват таких крупных городов как Киев, Харьков, Херсон, Одесса. Дело в том, что многомиллионные города очень урабинизированы, и проведение операций в них чревато большими потерями как среди самих наступающих, так и среди мирного населения», — объяснил Матвийчук.

По словам полковника, заметно лучше в таких случаях работает тактика мягкой силы, когда города сдаются сами. Это, как он отметил, помогает сохранить много человеческих жизней.

«Это окружения, выборочные зоны оккупации, проведение пропагандистской работы. Мягкая сила. Полагаю, что в условиях проводимой нами операции эта тактика оправдана», — заключил военный.

Ранее боец ВС России с позывным Мажор рассказал о тактике бойцов в Сумской области. По его словам, военнослужащие заняли Водолаги в Сумской области, охватив село сразу с трех сторон. В результате маневра многие украинские бойцы были вынуждены сдаться в плен.

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