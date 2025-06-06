Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в российском регионе

Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Хабаровском. Об этом сообщил главврач клинической больницы имени О. В. Владимирцева в регионе Александр Калашников, его слова приводит ТАСС.
По словам Калашникова, всего различные травмы получили 22 человека.
«Семерых детей госпитализировали в нашу больницу, 14 — в детскую краевую больницу, одна женщина отпущена на амбулаторное лечение», — сообщил врач.
Об аварии стало известно утром 6 июня. Автобус следовал до зоосада «Приамурский», однако по дороге опрокинулся. Предварительная причина — неисправность тормозов.