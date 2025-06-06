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09:30, 6 июня 2025Россия

Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в российском регионе

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Хабаровском выросло до 22
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Хабаровском. Об этом сообщил главврач клинической больницы имени О. В. Владимирцева в регионе Александр Калашников, его слова приводит ТАСС.

По словам Калашникова, всего различные травмы получили 22 человека.

«Семерых детей госпитализировали в нашу больницу, 14 — в детскую краевую больницу, одна женщина отпущена на амбулаторное лечение», — сообщил врач.

Об аварии стало известно утром 6 июня. Автобус следовал до зоосада «Приамурский», однако по дороге опрокинулся. Предварительная причина — неисправность тормозов.

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