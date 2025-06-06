Microsoft обвинили в шантаже на фоне окончания поддержки Windows 10

Microsoft обвинили в запугивании из-за окончания поддержки Windows 10

Корпорацию Microsoft обвинили в создании недобросовестной рекламы, связанной с окончанием поддержки операционной системы (ОС) Windows 10. На это обратило внимание издание BetaNews.

3 июня американская фирма выпустила ролик, в котором рассказывала о преимуществах новых персональных компьютеров с предустановленной ОС Windows 11. В рамках видео в Microsoft напомнили, что срок поддержки Windows 10 истекает 14 октября 2025 года и после этого пользоваться ОС будет небезопасно. «Оставайся на правильной стороне риска», — озаглавили рекламу в компании.

Журналисты BetaNews отметили, что ролик, который за трое суток посмотрели более 10 тысяч раз, собрал негативную реакцию сообщества. Пользователи Windows обвинили Microsoft в шантаже — по их мнению, фирма не должна запугивать своих клиентов и одновременно продвигать новое оборудование.

«Ссылаться на окончание поддержки старой ОС в качестве аргумента в пользу покупки новой — это на самом деле безумие», — отметил пользователь под ником LanceOzminski. «Тогда просто не прекращайте поддержку, это просто», «Как будто у всех достаточно денег, чтобы купить новый ноутбук», «Это лучшая реклама Linux», — поиронизировали комментаторы.

«Хотя компания Microsoft права, говоря о рисках, связанных с использованием неподдерживаемой операционной системы, подход, основанный на запугивании, оставляет неприятный осадок», — прокомментировали событие журналисты.

В начале июня эксперты Statecounter заявили, что доля устаревшей Windows 10 неожиданно выросла по всему миру до 53 процентов. При этом с января 2025-го доля Windows 11 только росла, а Windows 10 — снижалась.