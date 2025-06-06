Женщинам перечислили продукты для снижения риска рака груди

Онколог Ивашков призвал женщин есть авокадо для снижения риска рака груди

Онколог Владимир Ивашков заявил, что снизить риск развития рака груди можно с помощью изменений в рационе. Продукты, которые с этой целью необходимо добавить в ежедневное меню, он перечислил женщинам в своем Telegram-канале.

Ивашков призвал сделать основой рациона овощи и фрукты, поскольку они богаты антиоксидантами и клетчаткой. Также он посоветовал женщинам добавить в рацион различные каши, бурый рис и цельнозерновой хлеб.

Кроме того, по словам медика, два-три раза в неделю необходимо употреблять рыбу, оливковое масло, авокадо и орехи, так как в них много полезных жиров. При этом сахар, сладости, алкогольные напитки, фастфуд и жирное мясо из рациона лучше исключить вовсе. Что же касается сои, ее есть можно, но в умеренных количествах, заключил врач.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал о главных причинах преждевременного старения. Одним из провокаторов он назвал ультрафиолетовые лучи.