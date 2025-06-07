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17:33, 7 июня 2025Бывший СССР

Экс-президент Кыргызстана предложил судить его в Гааге

Осужденный экс-президент Кыргызстана Атамбаев назвал приговор преследованием
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Заочно осужденный судом Бишкека экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал этот приговор преследованием со стороны властей республики. Как сообщает Telegram-канал портала «Sputnik Кыргызстан» бывший глава государства предложил нынешнему руководству страны рассмотреть его дело в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

«Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес — от политических до уголовных. Если власть уверена, что руководствуется справедливостью, ей нечего бояться международного трибунала. А если в Гааге сочтут меня виновным, то я готов отбыть любой срок за решеткой», — заявил Атамбаев.

Он добавил, что для этого Кыргызстану придется ратифицировать Римский статут, а нынешние власти должны будут дать Генеральной прокуратуре страны поручение об обращении в МУС.

Ранее суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11,5 года лишения свободы. Бывшего главу государства признали виновным в совершении ряда преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком в 2019 году. Тогда местные силовики попытались задержать экс-президента страны в его резиденции, однако встретили сопротивление со стороны сторонников Атамбаева, с которыми они вступили в вооруженное столкновение. Сам бывший президент забаррикадировался с оружием в одной из комнат, но в итоге сдался.

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