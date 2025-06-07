Губернатор Калифорнии Ньюсом пригрозил прекратить выплаты федеральных налогов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил прекратить выплаты федеральных налогов на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп готовит масштабное сокращение финансирования штата. Об этом сообщает издание Politico.

«Мы платим на 80 миллиардов долларов больше налогов, чем получаем обратно. Возможно, пришло время прекратить это», — заявил губернатор-демократ, ссылаясь на недавний анализ Института Рокфеллера.

Информацию о том, что Трамп рассматривает возможность полного прекращения федерального грантового финансирования университетов Калифорнии, опубликовал телеканал CNN.

Как пишет источник, американский лидер и раньше использовал федеральное финансирование в качестве меры давления для навязывания своей политики Калифорнии. Так, в мае Трамп пригрозил перекрыть денежный поток штата, если спортсмен-трансгендер примет участие в соревнованиях по легкой атлетике среди девушек.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в США происходит смена геополитических интересов в сторону Азии. По его мнению, украинский конфликт остается вне интересов Вашингтона.

