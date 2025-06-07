Маск начал игнорировать звонки инвесторов после ссоры с Трампом

FT: Илон Маск не отвечает на звонки инвесторов после ссоры с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск перестал отвечать на звонки инвесторов Кремниевой долины, которые вложились в его бизнес. Он не выходит на связь с тех пор, как поссорился с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании», — рассказал собеседник FT. По его словам, на фоне такого поведения бизнесмена долина «сходит с ума».

После перепалки Маска с Трампом акции его компании Tesla резко обвалились. Однако уже на следующий день они отыграли почти половину грандиозного падения.