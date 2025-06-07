Мощный взрыв в Тернополе после удара ВС России сняли на видео

Опубликовано видео мощной детонации в результате удара в Тернополе

Мощный взрыв в результате удара Вооруженных сил (ВС) России в Тернополе на Украине попал на видео. Кадры, снятые украинским очевидцем, опубликовал в своем Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.

На видео можно заметить пожар и клубы черного дыма. Через некоторое время происходит мощная детонация.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска уничтожили в Тернополе хранилище боеприпасов для вооружений, поставленных Киеву странами НАТО. По его словам, в город были завезены и спрятаны 56 ракет Storm Shadow, 32 ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также 53 ракеты ATACMS.