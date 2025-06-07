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03:49, 7 июня 2025Россия

На подлете к Москве сбили четыре беспилотника

Собянин: Еще четыре БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. До этого Собянин сообщил об одном сбитом дроне, который летел на московский регион.

В 3:10 по московскому времени в Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что над регионом сбили несколько дронов. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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