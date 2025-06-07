На подлете к Москве сбили четыре беспилотника

Собянин: Еще четыре БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. До этого Собянин сообщил об одном сбитом дроне, который летел на московский регион.

В 3:10 по московскому времени в Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что над регионом сбили несколько дронов. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.