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04:00, 7 июня 2025Мир

На Западе признали безрезультатность попыток Украины нанести ущерб России

Аналитик Меркурис: У Украины не получилось нанести значимый урон России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Украина своими ударами не нанесла какого-либо значимого ущерба России. Ответная атака Москвы это продемонстрировала, считает аналитик из Британии Александр Меркурис. Своим мнением он поделился на YouTube.

«Вчерашний удар России по Украине показал, что [российский] флот бомбардировщиков не утратил силы», — сказал Меркурис. Он подчеркнул, что сорвать планы Москвы не сможет никакая атака Киева.

Он также добавил, что Украина в результате ответных ударов России получила больший урон, чем ВСУ когда-либо могли добиться своими атаками.

Утром 6 июня Минобороны России отчиталось о массированном ударе по критической инфраструктуре Украины. Для ударов применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

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