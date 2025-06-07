На Западе признали безрезультатность попыток Украины нанести ущерб России

Аналитик Меркурис: У Украины не получилось нанести значимый урон России

Украина своими ударами не нанесла какого-либо значимого ущерба России. Ответная атака Москвы это продемонстрировала, считает аналитик из Британии Александр Меркурис. Своим мнением он поделился на YouTube.

«Вчерашний удар России по Украине показал, что [российский] флот бомбардировщиков не утратил силы», — сказал Меркурис. Он подчеркнул, что сорвать планы Москвы не сможет никакая атака Киева.

Он также добавил, что Украина в результате ответных ударов России получила больший урон, чем ВСУ когда-либо могли добиться своими атаками.

Утром 6 июня Минобороны России отчиталось о массированном ударе по критической инфраструктуре Украины. Для ударов применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.