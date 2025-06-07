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12:09, 7 июня 2025Спорт

Названа заработанная россиянкой Андреевой на «Ролан Гаррос» сумма призовых

Мирра Андреева заработала 514 тысяч евро призовых на «Ролан Гаррос»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала 514 тысяч евро призовых на «Ролан Гаррос»-2025. Такую сумму назвал «Чемпионат».

По информации источника, за выступление в одиночном разряде россиянка получила 440 тысяч. Еще 74 тысячи спортсменки принес парный турнир. Это лучший результат среди всех российских теннисистов.

Второе и третье места по заработку на «Ролан Гаррос» среди россиян поделили Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Они получили по 278 750 евро.

Андреева на «Ролан Гаррос» в одиночном турнире дошла до 1/4 финала. В паре с Дианой Шнайдер россиянка прекратила борьбу за титул на стадии полуфинала.

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