Названа заработанная россиянкой Андреевой на «Ролан Гаррос» сумма призовых

Мирра Андреева заработала 514 тысяч евро призовых на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала 514 тысяч евро призовых на «Ролан Гаррос»-2025. Такую сумму назвал «Чемпионат».

По информации источника, за выступление в одиночном разряде россиянка получила 440 тысяч. Еще 74 тысячи спортсменки принес парный турнир. Это лучший результат среди всех российских теннисистов.

Второе и третье места по заработку на «Ролан Гаррос» среди россиян поделили Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Они получили по 278 750 евро.

Андреева на «Ролан Гаррос» в одиночном турнире дошла до 1/4 финала. В паре с Дианой Шнайдер россиянка прекратила борьбу за титул на стадии полуфинала.