В Киеве родные солдат ВСУ устроили акцию протеста, но остались незамеченными

Близкие друзья и родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили акцию протеста в Киеве. Однако их действия остались незамеченными и не вызвали никакого резонанса, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Родные и близкие уничтоженных солдат 92-й ОШБр (бригада, которая принимает участие в боях на сумском направлении, — прим. «Ленты.ру») решили напомнить о своем существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве», — сказано в сообщении.

Уточняется, что привлечь внимания к себе у них не вышло. Как отмечает «Северный ветер», бойцы этой бригады до сих пор «бесследно исчезают».

Ранее спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко признал успехи российских войск на сумском направлении.