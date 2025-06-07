Трамп высказался о восстановлении отношений с Маском

Трамп заявил, что не желает восстанавливать дружеские отношения с Маском

Президент США Дональд Трамп оценил возможность восстановления дружеских отношений с американским миллиардером Илоном Маском. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что у него нет желания налаживать отношения с предпринимателем, поскольку он слишком занят другими делами.

Ранее Трамп пригрозил Маску серьезными последствиями за поддержку демократов. Какие меры он собирается принять в этом случае, президент не уточнил.

Конфликт между Трампом и Маском произошел в связи с разногласиями вокруг законопроекта по сокращению федеральных расходов, который глава государства называл «большим и красивым» (One Big Beautiful Bill — название документа на английском языке). Предприниматель, в свою очередь, назвал документ «отвратительной мерзостью» и объявил позор сенаторам, проголосовавшим за него.