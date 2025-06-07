Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 7 июня 2025Мир

Трамп высказался о восстановлении отношений с Маском

Трамп заявил, что не желает восстанавливать дружеские отношения с Маском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил возможность восстановления дружеских отношений с американским миллиардером Илоном Маском. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что у него нет желания налаживать отношения с предпринимателем, поскольку он слишком занят другими делами.

Ранее Трамп пригрозил Маску серьезными последствиями за поддержку демократов. Какие меры он собирается принять в этом случае, президент не уточнил.

Конфликт между Трампом и Маском произошел в связи с разногласиями вокруг законопроекта по сокращению федеральных расходов, который глава государства называл «большим и красивым» (One Big Beautiful Bill — название документа на английском языке). Предприниматель, в свою очередь, назвал документ «отвратительной мерзостью» и объявил позор сенаторам, проголосовавшим за него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ после отказа Киева забрать их тела

    Мощный взрыв в Тернополе после удара ВС России сняли на видео

    Тренер назвал самые важные упражнения для мужчин после 40 лет

    Две люксовых иномарки столкнулись в Москве

    В США вскрылся многолетний обман о существовании НЛО

    В США арестовали мужчину за месть акуле

    В российском регионе у выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за умных очков

    Боец ВСУ снял видео собственной гибели

    Трамп высказался о восстановлении отношений с Маском

    Трамп назвал Илона Маска наркоманом с большим стажем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости