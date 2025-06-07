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07:00, 7 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили эффект возможного удара по крупнейшей в Киеве ТЭЦ

Депутат Колесник: Россия не бьет по гражданским объектам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Если Вооруженные силы России (ВС РФ) действительно поразили крупнейшую в Киеве ТЭЦ, о чем говорят украинские медиа, то ничего удивительного в этом нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил цель возможного удара.

«ТЭЦ — это объект критической инфраструктуры. Мы не бьем по гражданским объектам, бьем по объектам военно-промышленного комплекса. ТЭЦ снабжает объекты военно-промышленного комплекса энергией. Без работы ТЭЦ эти объекты работать не будут даже на вспомогательных средствах. Во всяком случае, не дадут результата. Все закономерно», — высказался Колесник.

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6 июня ВС России ударили по критической инфраструктуре Украины. Взрывы были зафиксированы в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах.

По предварительным данным, повреждения получила ТЭЦ-5 в Киеве. Как заявлял начальник Киевской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко, на левом берегу украинской столицы в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

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