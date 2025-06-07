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06:00, 7 июня 2025Россия

Украинские солдаты жестоко расправились с пенсионеркой в Курской области

Россиянка Светлана рассказала, как ВСУ убили ее мать в августе 2024 года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024 года жестоко расправились с пенсионеркой. Об этом рассказала ее дочь Светлана Ильина. Рассказ женщины в Telegram-канале опубликовал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Мою маму, лежащую в своем доме, первый обнаружил наш знакомый. Она лежала убитая, с пулевыми ранениями», — поделилась подробностями россиянка. По ее словам, ее мать убили в селе Черкасское Поречное примерно 15-16 августа 2024 года. Это произошло сразу после того, как ВСУ зашли в этот населенный пункт.

Ильина уточнила, что тело матери лежало в комнате, где стояла фотография ее брата, служившего в полиции, и ее племянника, служившего в ВДВ. На фотографиях они были в служебной форме. «Ей было 72 года. Она не представляла для них никакой угрозы», — добавила женщина.

Ранее стало известно, что в Русском Поречном нет выживших после оккупации ВСУ.

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