Генерал-лейтенант Зорин: Киев не вышел на контакт для обмена телами военных

Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась, потому что Киев не вышел на контакт для обмена, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Об этом пишет ТАСС.

Зорин рассказал, что Россия в точном соответствии с согласованным в ходе переговоров, прошедших 2 июня в Стамбуле, графиком доставила 1212 тел погибших украинских военнослужащих к месту обмена. Однако, по его словам, гуманитарная акция не состоялась, поскольку с украинской стороны сегодня никто не пошел на контакт.

Зорин подчеркнул, что Россия ждет от Киева официальных уведомлений по переносу обмена и готова сделать все возможное, чтобы выполнить договоренности.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказался об отказе Киева принять тела бойцов ВСУ. По его словам, это демонстрация режимом президента Украины Владимира Зеленского «запредельного цинизма в отношении своих же граждан, отправленных на смерть приказами украинского диктатора».

