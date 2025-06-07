Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:25, 7 июня 2025Бывший СССР

Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась

Генерал-лейтенант Зорин: Киев не вышел на контакт для обмена телами военных
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась, потому что Киев не вышел на контакт для обмена, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Об этом пишет ТАСС.

Зорин рассказал, что Россия в точном соответствии с согласованным в ходе переговоров, прошедших 2 июня в Стамбуле, графиком доставила 1212 тел погибших украинских военнослужащих к месту обмена. Однако, по его словам, гуманитарная акция не состоялась, поскольку с украинской стороны сегодня никто не пошел на контакт.

Материалы по теме:
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
Россия и Украина обменялись пленными. Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
Россия и Украина обменялись пленными.Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
22 сентября 2022

Зорин подчеркнул, что Россия ждет от Киева официальных уведомлений по переносу обмена и готова сделать все возможное, чтобы выполнить договоренности.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказался об отказе Киева принять тела бойцов ВСУ. По его словам, это демонстрация режимом президента Украины Владимира Зеленского «запредельного цинизма в отношении своих же граждан, отправленных на смерть приказами украинского диктатора».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась

    Украине пригрозили проклятьем в случае отказа забирать тела павших бойцов ВСУ

    В США объяснили нежелание Киева забрать тела солдат ВСУ

    Православные активисты потребовали наказать российского генерала за оскорбление священника

    Вэнс понадеялся на восстановление отношений Трампа и Маска

    Военный допустил подрыв авторитета Киева среди бойцов ВСУ после переноса приемки тел

    ВСУ продолжают атаковать российский регион беспилотниками

    В сосисках марки «Коровино» обнаружили сальмонеллу

    Дочь Чарли Шина раскрыла правду о пластике тела

    США предрекли зависимость от России из-за ссоры Трампа и Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости