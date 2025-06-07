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22:46, 6 июня 2025Россия

В России назвали великое преступление Европы

Политолог Марков назвал попытки Европы уничтожить русский язык преступлением
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Европа понесет наказание за то, что принимает участие в попытках запретить и уничтожить русский язык. Подобные действия — это великое преступление, написал российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

«За это преступление Европа понесет кару. Я не знаю какую. Это покажет будущее», — добавил Марков. Он также подчеркнул, что русский язык является самым репрессируемым большим языком современного мира.

Политолог пояснил, что кара обрушится на Европу не от России. По его словам, карать ее будет судьба.

Ранее депутата Алексея Росликова выгнали с заседания Сейма Латвии. В ходе рассмотрения законодателями декларации, призывающей к продолжению давления на русский язык, парламентарий вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!». Позднее в Латвии допустили возбуждение дела против Росликова.

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