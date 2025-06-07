В сосисках марки «Коровино» обнаружили сальмонеллу

Россельхознадзор: В сосисках торговой марки «Коровино» обнаружена сальмонелла

В сосисках «Останкинского мясоперерабатывающего комбината» обнаружена сальмонелла. Информация об этом опубликована во ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры России.

Уточняется, что патогенные микроорганизмы найдены в сосисках «Молочные», продающихся под торговой маркой «Коровино». Проверка была произведена сотрудниками Россельхознадзора в магазинах «Светофор» в Тверской области.

В связи с неудовлетворительными результатами проверки «Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату», также выпускающему продукцию под брендами «Папа может», «Останкино» и «Советское наследие», выдали предостережение.

Ранее Роспотребнадзор уже выявил сальмонеллу в сосисках «Папа может», также производимых «Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом». Наличие бактерий в продукции сосисок «Молочные» подтвердили по итогам отбора проб в одной из торговых точек сети «Светофор» в Тверской области.