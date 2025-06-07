Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 7 июня 2025Экономика

В сосисках марки «Коровино» обнаружили сальмонеллу

Россельхознадзор: В сосисках торговой марки «Коровино» обнаружена сальмонелла
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В сосисках «Останкинского мясоперерабатывающего комбината» обнаружена сальмонелла. Информация об этом опубликована во ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры России.

Уточняется, что патогенные микроорганизмы найдены в сосисках «Молочные», продающихся под торговой маркой «Коровино». Проверка была произведена сотрудниками Россельхознадзора в магазинах «Светофор» в Тверской области.

В связи с неудовлетворительными результатами проверки «Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату», также выпускающему продукцию под брендами «Папа может», «Останкино» и «Советское наследие», выдали предостережение.

Материалы по теме:
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022
Дешево и опасно Российские магазины полны подделок. Почему их нельзя покупать?
Дешево и опасноРоссийские магазины полны подделок. Почему их нельзя покупать?
1 октября 2020

Ранее Роспотребнадзор уже выявил сальмонеллу в сосисках «Папа может», также производимых «Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом». Наличие бактерий в продукции сосисок «Молочные» подтвердили по итогам отбора проб в одной из торговых точек сети «Светофор» в Тверской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась

    Украине пригрозили проклятьем в случае отказа забирать тела павших бойцов ВСУ

    В США объяснили нежелание Киева забрать тела солдат ВСУ

    Православные активисты потребовали наказать российского генерала за оскорбление священника

    Вэнс понадеялся на восстановление отношений Трампа и Маска

    Военный допустил подрыв авторитета Киева среди бойцов ВСУ после переноса приемки тел

    ВСУ продолжают атаковать российский регион беспилотниками

    В сосисках марки «Коровино» обнаружили сальмонеллу

    Дочь Чарли Шина раскрыла правду о пластике тела

    США предрекли зависимость от России из-за ссоры Трампа и Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости