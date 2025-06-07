Историк рассказал о попытках Литвы захватить русские земли. Что ей помешало?

Историк Полехов: Литва не могла стать альтернативным центром объединения Руси

Средневековые литовские походы сначала были обычным грабежом, но в середине XIII века стали средством давления на соседние русские земли и приобрели ярко выраженный завоевательный характер. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Полехов.

Натиск на восток и юг

Историк пояснил, что экспансия Литвы на русские земли в XIII веке была важным этапом становления литовского общества. Он подчеркнул, что монголо-татарское нашествие, серьезно подорвавшее военный, политический, экономический и демографический потенциал русских земель, было опосредованным фактором успешной территориальной экспансии Литвы на восток и юг.

Все-таки первые литовские территориальные приобретения на Руси были в землях, не затронутых Батыевым нашествием, — например, Новогрудок и Полоцк Сергей Полехов кандидат исторических наук

По словам Полехова, литовское завоевание было мощным военно-политическим движением. В каких-то русских княжествах ему оказывали ожесточенное сопротивление, в других предпочитали договариваться, но в любом случае это происходило под мощным военным давлением.

Отступление великого князя Литовского Ольгерда от Москвы в 1370 году. Миниатюра из Лицевого свода XVI века Фото: History and Art Collection / Legion-media

В иных случаях сложно найти разницу между насильственным завоеванием русских земель Литвой и их мирным вхождением в ее состав.

Но со временем литовская экспансия по мере достижения определенных естественных рубежей постепенно затухала

Это было связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, с изменившимся раскладом сил на международной арене. Во-вторых, после крещения Литвы в конце XIV века литовское боярство получило новую форму своего материального обеспечения — массовое наделение землями за службу и при условии несения этой службы.

В то же время, по мнению ученого, было бы некорректно говорить о существовании у литовских князей реальных планов завоевания всей Руси, в том числе Москвы. Они понимали, что у них нет необходимых сил и ресурсов на реализацию общерусских замыслов, поэтому вряд ли имели такие амбиции.

«Мы знаем из документов, с какими сложностями уже в XV веке сталкивался Витовт, сын Кейстута, при подготовке и осуществлении походов на Москву в 1406 году, на Псков в 1426-м и на Новгород в 1428-м, — пояснил Полехов. — Приходилось фактически заново строить дороги сквозь бесконечные леса и болота, где с трудом перемещалась артиллерия и замертво падали лошади». Он добавил, что ко времени первых серьезных столкновений Литвы с Москвой последняя уже стала важным и сильным игроком на международной сцене, и ее было сложно одолеть.

В определенный момент литовская экспансия на восток достигла естественных пределов, обусловленных сложностями логистики, ресурсными возможностями Литвы и характером местности Сергей Полехов кандидат исторических наук

В поисках «другой Руси»

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о гипотетической возможности Литвы при определенных условиях стать альтернативным центром объединения всех русских земель, Полехов оценил эти перспективы скептически. Он добавил, что поиски некоей «другой Руси» были очень популярны в перестроечной и постперестроечной литературе.

«Некоторые исследователи понимают под этим русские земли, которые развивались бы не по московской модели, а по некоему более желательному сценарию, что бы под этим ни подразумевалось, — объяснил Полехов. — В свое время многие авторы популярных исторических публикаций любили порассуждать о каких-то упущенных альтернативных вариантах развития Руси».

Историк пояснил, что ему ближе точка зрения, что имелись разные модели развития Руси и каждая из них имела право на существование. Это, например, привычная нам северо-восточная модель (Москва, Тверь), северо-западная (Новгород, Псков) и юго-западная (Галич, Волынь).

Монумент «Тысячелетие России», воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году. Скульптурная группа «Государственные люди». Слева направо: великие князя Литовские Гедимин, Ольгерд и Витовт Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

По словам ученого, все эти варианты развития русских земель были вполне устойчивы и жизнеспособны, и все они по-разному реализовались в силу различных исторических обстоятельств. «На мой взгляд, куда интереснее рассматривать историю территорий, которые сначала находились внутри одного политического образования, а потом по разным причинам оказывались в составе другого, где существовали совсем иные порядки», — резюмировал Полехов.

Великое княжество Литовское (с 40-х годов XV века его правитель носил титул великого князя Литовского, Русского и Жомойтского) — восточноевропейское полиэтническое и многоконфессиональное государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы, Белоруссии, Украины, России, Польши, Латвии, Молдавии и Эстонии. Своего расцвета достигло в XIV веке и в первой четверти XV века.

В конце XV века и начале XVI века Великое княжество Литовское в результате порубежных войн с Великим княжеством Московским утратило значительную часть своих восточных владений. В 1569 году по Люблинской унии объединилось с Королевством Польским в конфедеративное государство — Речь Посполитую. В конце XVIII века в результате трех разделов Речи Посполитой территория Великого княжества Литовского отошла Российской империи.