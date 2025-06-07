Зеленский: Водители грузовиков с дронами не знали об операции СБУ «Паутина»

Водители грузовиков с FPV-дронами, которые атаковали российские аэродромы, не знали об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина». Детали о ней раскрыл президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Издание уточняет, что беспилотники были спрятаны в «мобильных домах» с раздвижными крышами, которые загружались в грузовики, а затем открывались дистанционно для проведения операции. По словам Зеленского, водители фур, которые перевозили эти устройства, ни о чем не знали и «просто делали свою работу». Он добавил, что Украина использовала в этой операции только оружие собственного производства.

Ранее профессор Чикагского университета Джеффри Сакс заявил, что атаки Украины на российские авиабазы привели только к эскалации конфликта. По его словам, действия Киева затронули проблему ядерного сдерживания между Западом и Россией.